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مصرع شخص صدمته سيارة فى مصر الجديدة

الأربعاء، 15 مارس 2023 09:45 ص
مصرع شخص صدمته سيارة فى مصر الجديدة سيارة اسعاف ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقي شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلي الطريق بمنطقة مصر الجديدة، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق في مصر الجديدة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته ، جري نقل جثة المتوفى إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


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