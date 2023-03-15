مصرع شاب وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شاب مصرعه فيما أصيب 4 أشخاص آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل بطريق قرية العلاقمة- ههيا، نطاق مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل بطريق قرية العلاقمة - ههيا، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 4 بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المتوفى والمصابين الى مستشفى ههيا المركزى، حيث تبين مصرع " شحاتة ع ش" 18 سنة، وتم التحفظ على جثته بثلاجة حفظ الموتى، وإصابة كل من " فتحى إ ع" 30 سنة بكسر بالساق اليسري، و" كريمة ع ر" 21 سنة مصابة بسحجات وكدمات وشقيقيها " محمد" 31 سنة مصابا بكسر مضاعف بالكتف الايسر، و"هالة"48 سنة مصابة بكسر بالكتف الايسر،وتم تقديم الاسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.