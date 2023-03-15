مصرع شاب وإصابة شخص آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الجثة والمصاب إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة نارية بمنطقة البياضية التابعة لدائرة مركز قنا، وتبين مصرع محمد رمضان، 18 عاما، وإصابة محمد حسين، 48 عاما، في حادث انقلاب الدراجة النارية.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة والمصاب إلى المستشفى.

