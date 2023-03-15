مصرع شاب وإصابة آخر بطلقات نارية فى مشاجرة بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بقرية سمهود التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارتين إسعاف لنقل الجثة والمصاب.



تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شاب وإصابة آخر بطلق ناري في مشاجرة بقرية سمهود التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة وتمت السيطرة على الاشتباكات، وجاري تكثيف الإجراءات لضبط المتهمين في الواقعة والسلاح المستخدم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى المستشفى والمصاب ليتلقى العلاج اللازم.

