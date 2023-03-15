مصرع تاجر فى حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، اصطدام سيارة بأحد الأشجار المجاورة للطريق نتج عن التصادم وفاة تاجر غلال تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعى تحت تصرف النيابة العامة تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام ووجود متوفى تم نقله للمستشفى ووضعه داخل المشرحة لحين توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة تمهيد لإستخراج تصريح الدفن.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود مصادمة ومتوفي بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام حيث تبين أنه أثناء سير السيارة " ملاكي " قيادة المدعو إبراهيم ش ا خ 45 سنة تاجر غلال ويقيم دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بأحدي الأشجار بجوار الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال شقيق المتوفي المدعو الديب ش ا خ 74 سنة تاجر غلال ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.