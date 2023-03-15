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مستشار وزير الزراعة: أضفنا مليون فدان للرقعة الزراعية خلال الـ8 سنوات الماضية

الأربعاء، 15 مارس 2023 09:49 م
مستشار وزير الزراعة: أضفنا مليون فدان للرقعة الزراعية خلال الـ8 سنوات الماضية د.محمد فهيم
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، إن مشروعات الأسمدة التي تم افتتاحها اليوم كانت الدولة في أمس الحاجة لها، خاصة أن الأسمدة والمياه أكثر المحددات التي تمكنا من التوسع في الزراعة بالصحراء.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، خلال برنامج 90 دقيقة، الذى تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على قناة المحور، أن وجود مثل هذه المشروعات وافتتاحها وإضافتها للأنشطة الاقتصادية الموجودة في البلاد تمثل أهمية كبيرة تحت إطار الإجراءات الاستباقية لأمن الغذائي لأن العالم كله يعانى من أزمة مياه وطاقة والدولة كان لديه رؤية مبكرة في زراعة الرقعة الزراعية والتوسع الرأسى وزيادة سلالات محسنة من المحاصيل بجانب الزراعة التعاقدية.

وأوضح مستشار وزير الزراعة،  أنه لأول مرة في تاريخ الزراعة المصرية يان يتم تنفيذ منهج الزراعة التعاقدية ، متابعا: ضيفنا مليون فدان للرقعة الزراعية خلال 8 سنوات الماضية .

 


الزراعه

محمد فهيم

الاسمده

مصر

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