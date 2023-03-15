اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 11:44 م
أكرم القصاص
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محافظ جنوب سيناء يقرر سداد المصروفات الدراسية لـ 2365 طالب وطالبة "غير القادرين"

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:40 م
محافظ جنوب سيناء يقرر سداد المصروفات الدراسية لـ 2365 طالب وطالبة "غير القادرين" محافظ جنوب سيناء يقرر سداد المصروفات الدراسية للطلاب
جنوب سيناء - ياسر عامر

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قرر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، سداد المصروفات الدراسية لعدد 2365 طالب وطالبة غير القادرين للعام الدراسي 2022/ 2023 بإجمالي مبلغ حوالي 42 ألف جنيه، من وزارة التضامن الاجتماعي "مؤسسة التكافل الاجتماعي بجنوب سيناء".
 
اشار المحافظ ان  ذلك في اطار رفع العبئ عن كاهل أولياء الأمور ودعم الأسر الأولي بالرعاية من مواطني المحافظة، بالإضافة الي 284 طالبا وطالبة معفيين من المصروفات الدراسية طبقا للقرار الوزاري.
 
جاء ذلك خلال عرض زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مساء اليوم، بمكتب المحافظ بجنوب سيناء.
 
وأشار وكيل وزارة التضامن، أن ذلك جاء بناء علي تعليمات محافظ جنوب سيناء بضرورة تدبير الاعتماد المالي اللازم لدفع المصروفات الدراسية لجميع الطلبة غير القادرين بالمحافظة.

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العام الدراسي 2022 2023

مدينة شرم الشيخ



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