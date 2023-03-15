محافظ بورسعيد: توزيع 10 آلاف كرتونة "هدية الرئيس" للأولى بالرعاية

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، عن أنه جاري توزيع عشر ٱلاف كرتونة سلع غذائية هدية من الرئيس للأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية ومحدودي الدخل بمحافظة بورسعيد، من خلال الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاسر الأكثر احتياجا و التخفيف عن كاهلهم، وذلك في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وأشار محافظ بورسعيد أن كرتونة السلع الغذائية تحتوي على مختلف السلع الغذائية الرمضانية التي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه تم اختيار أجود أنواع السلع الغذائية والرمضانية بالكراتين التي سيتم توزيعها .

وأوضح محافظ بورسعيد أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات محدودي الدخل و الأسر الأكثر احتياجا من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ليحصلوا على دعم المحافظة من السلع الغذائية والرمضانية التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر المبارك