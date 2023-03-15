محافظ القليوبية يتابع أعمال إصلاح كوبرى مُشاة الثلاجة على الطريق الزراعى

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، أعمال إصلاح كوبري مُشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، يأتي ذلك استمراراً للمتابعات الميدانية في كافة القطاعات على مستوى المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

واستمع "المحافظ"، لما تم إنجازه خلال الأيام الماضية علي أرض الواقع، إذ تم الإنتهاء من صب الباكية المتأثرة من سقوط كوبري المشاه عليها، وتم الإنتهاء من تدعيم الباكية المعدنية لجسم الكوبري، بالإضافة إلى أنه جاري تركيب الصاج على جسم الكوبري بديلاً من الخرسانة لتخفيف الأحمال على القواعد الجانبية، كما تم الإنتهاء من تدعيم القواعد الجانبية للكوبري بقمصان خرسانية بنسبة 75%.

ووجه محافظ القليوبية، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، باستمرار التنسيق الدائم مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتذليل كافة المعوقات لإنهاء الأعمال بشكل مُتكامل في المدة الزمنية المقررة، هذا وقد تم التنسيق خلال الجولة بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تركيب الكوبري وفتحه أمام المواطنين تيسيراً لتحركاتهم، علاوة على تكثيف الأعمال في الوردية المسائية واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة، وكذلك إستمرار التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سير الطريق وعدم حدوث أي عرقلة مرورية.

وتجدُر الإشارة إلى أن أعمال الصيانة تتضمن تثبيت الكوبري على القواعد الخرسانية الخاصة به مرة أخرى، وإجراء التعديلات الهندسية المطلوبة لتثبيت الكوبري بشكل آمن وإنشاء النيوجيرسي الفاصل للطريق، وصيانة وتدعيم الكوبري الأرضي لترعة الشرقاوية لتأثره نتيجة سقوط كوبري المشاة عليه.

جاءت الجولة بحضور اللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندس محمد عبد العزيز من الهيئة العامة للطرق والكبارى.