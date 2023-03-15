محافظ القاهرة يشهد توزيع 3 آلاف شنطة مواد غذائية بالمرج

كتب سيد الخلفاوى

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة توزيع 3 آلاف شنطة مواد غذائية "هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمواطنين" تحوى السلع الأساسية على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية بحي المرج.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة والتي تهدف إلي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى دعم الأسر الأولى بالرعاية مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين.

كما تفقد محافظ القاهرة معرض الأسر المنتجة المخصص لعرض منتجات المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة ضم الجهود التى تبذلها المحافظة لمساعدتهم على استمرار مشروعاتهم الخاصة.

رافق المحافظ د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات المحافظة.