اليوم السابع
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محافظ الغربية يبحث مع السفير البريطانى تعزيز الشراكة وتبادل الثقافات

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:48 ص
محافظ الغربية يبحث مع السفير البريطانى تعزيز الشراكة وتبادل الثقافات محافظ الغربية يستقبل السفير البريطانى
الغربية مصطفى عادل – محمد طارق

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استقبل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية صباح اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة،  جاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة، على هامش زيارته لعدد من المواقع داخل المحافظة. 
 
ورحب محافظ الغربية بالسفير البريطانى على أرض الغربية، متمنيا له زيارة موفقة، مؤكداً على أهمية وعمق العلاقات بين الدولتين فى مختلف المجالات، وأن تلك الزيارات تأتى بهدف التكامل وتنمية وتعزيز الشراكة، وتبادل الثقافات والخبرات والوفود فى شتى المجالات المختلفة. 
 
وقال محافظ الغربية، إن الكم الهائل من مشروعات البنية التحتية والخدمية والتنموية والتى تم تنفيذها خلال الـ8 سنوات الماضية فى الغربية وكافة المحافظات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جعلت من مصر نقطة جاذبة للاستثمارات. 
 
واستعرض رحمى مع بايلى أبرز المقومات الصناعية والزراعية والسياحية التى تتميز بها محافظة الغربية والفرص الاستثمارية فى تلك القطاعات خاصة أن المحافظة قد أطلقت مبادرة دعم القرى المنتجة والتى يبلع عددها 23 قرية منتشرة فى أرجاء المحافظة، ولديها من المقومات ما يجعل تلك القرى فرصة استثمارية ذات فائدة ويمكنها من الإنتاج والتصدير إلى الخارج. 
 
ومن جانبه أعرب السفير البريطانى عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال، مشيدا بالوضع التنموى الذى تم بالمحافظة، لذا كانت الغربية المحطة الأولى لزيارته فى محافظات الدلتا.
 
يذكر أن الزيارة تشمل تفقد أعمال التطوير بمسجد السيد البدوى وزيارة المجمع الصناعى وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.
 
 

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المحله

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