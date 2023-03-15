محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلاً رمضان في الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، معرض "أهلاً رمضان" لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وذلك بشارع الفراخه خلف شارع المكاتب المتفرع من شارع الجلاء بمدينة الزقازيق .

أوضح المحافظ أن المعرض يحتوي علي كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان، بالإضافة إلى معارض السلع الإستهلاكية والتي تقيمها المحافظة بالتعاون مع كبار تجار الجملة ( مبادرة المحافظة لمكافحة جشع التجار وغلاء الأسعار) وكذلك منافذ القوات المسلحة وأمان المنتشرة بنطاق المحافظة للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجاً.

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض للإطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والتأكد من جودتها وإنخفاض أسعارها عن السوق بنسب تتراوح ما بين 15 إلي 20 % وإلتقى بالمواطنين، وإطمأن منهم على أسعار السلع المعروضة، مشدداً على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والألبان وياميش رمضان.

ونتيجه للإقبال المتزايد من أبناء المحافظة علي المعرض لشراء إحتياجات الشهر الفضيل، قرر محافظ الشرقية خفض أسعار بعض السلع والمواد الغذائية واللحوم تيسيراً علي المواطنين ، مشدداً على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتشكيل فريق عمل لمتابعه المعرض بصفه يومية والتأكد من إلتزام الشركات وكبار التجار بتقديم منتجاتها بالأسعار المحدده.

وأضاف المحافظ أن المحافظة انتهت من إقامة معارض " أهلا رمضان " بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والقوات المسلحة ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة إرتفاع الأسعار.