محافظ الجيزة: المشروعات الجديدة حلت 80% من مشكلة العجز المائى فى المحافظة

كتبت – مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية انتهجت خلال الفترة الماضية العديد من الأساليب الفعالة للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، تنفيذاً لرؤية وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى شملت المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع بالإضافة إلى إزالة التعديات على نهر النيل والبحيرات والمجارى المائية والتوسع فى إنشاء محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحى، وذلك لتوفير المياه اللازمة لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى ورفع مستوى معيشة المواطنين لتوفير بيئة مستدامة نحو مصر 2030.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات للقضاء على عجز المياه بالمحافظة من خلال إضافة 800 ألف م3 من المياه إلى حصتها عن طريق إنشاء محطات المياه ومد الشبكات لمختلف أنحاء المحافظة مما قضى على نسبة 80% من مشكلات المياه بالمحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال كلمته بالفعالية التى نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بمناسبة ختام فعاليات أسبوع المياه والمقام على هامش الاحتفالات باليوم العالمى للمياه، والذى تم تنظيم فعالياته بقرية الحسانيين بمركز ومدينة منشأة القناطر تحت عنوان "كل نقطة بتفرق"، والذى تضمن فعاليات وأنشطة لتوعية المواطنين بأهمية المياه وضرورة ترشيد الاستهلاك من خلال قوافل شملت مدارس ومستشفيات ومراكز الشباب ودور العبادة والمنشآت الحكومية والمنازل بنطاق القرية.

وأكد المحافظ، أهمية الدور التوعوى لمؤسسات الدولة لتعريف المواطنين بأهمية الترشيد ودور كل منهم فى الحفاظ على المياه تفعيلاً لتعاليم الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الهادفة لحسن استخدام المياه وعدم إهدار الموارد البيئية.

من جانبه، تقدم المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالشكر لمحافظ الجيزة ومختلف أجهزة المحافظة للتعاون المثمر والبناء والذى ساهم فى سرعة تنفيذ مشروعات الشركة ونشر رسالتها الخاصة بترشيد الاستهلاك.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى، تبعه تلاوة آيات من الذكر الحكيم وعرض فيلم تسجيلى عن فعاليات أسبوع المياه بقرية الحسانيين، ثم كلمة لمحافظ الجيزة والحضور ومشاهدة فقرات فنية للتوعية بأهمية المياه وحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك.

وبنهاية الحفل تسلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة درع تكريم من المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

كما قدم رئيس مجلس إدارة الشركة درع تكريم للأستاذة هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون البيئة وخدمة المجتمع واللواء شاكر يونس السكرتير العام والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد والمهندس أحمد عبدالقادر رئيس الجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

وتم تكريم محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتورة نهى نبيل مدير عام ثقافة الجيزة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف، والدكتورة فاطمة الأحمر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأحمد أحمد السناوى مدير عام وعظ الأزهر بالجيزة، والدكتور أحمد سيد أبوطالب رئيس قسم الثقافة والإرشاد بمديرية الأوقاف، والقس ناحوم جميل راعى كنيسة السيدة العذراء بقرية الحسانين بمنشأة القناطر، وناريمان لطفى رئيس مجلس إدارة مؤسسة محبى خاتم المرسلين، وفاطمة سعودى مدير إدارة التربية السكانية والبيئية بالتربية والتعليم، ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وفريق كرة القدم الفائز بدورى المياه المقام على هامش الفعاليات، ومحمد معوض عبدالكريم رئيس مجلس إدارة مركز شباب قرية الحسانين.