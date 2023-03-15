اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 04:03 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: مديرية القوى العاملة عينت 5409 شباب ضمنهم 153 من ذوى الهمم

الأربعاء، 15 مارس 2023 03:07 م
محافظ الإسكندرية: مديرية القوى العاملة عينت 5409 شباب ضمنهم 153 من ذوى الهمم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان.
 
وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش للمواطنين ورعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.
 
وأضاف الشريف أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تحت إشراف الأستاذ محمد كمال وكيل المديرية ، قامت بتعيين 5409 شباب، منهم  153 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 10388 راغب عمل منهم 258 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 135 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

 


الاسكندرية

ذوى الهمم

القوى العمل

فرص عمل



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