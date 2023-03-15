محافظ أسيوط يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تكرار التعديات على الأراضى

اجتمع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بديوان عام المحافظى مع مسئولى المتغيرات المكانية بالقرى والمراكز ورؤساء الوحدات المحلية والقروية لمناقشة مستجدات ونسب وجهود إزالة التعديات والبناء المخالف، بديوان عام المحافظة وذلك لسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتنفيذ كافة الإزلالات للتعديات التى يتم رصدها فى المهد وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب.. جاء ذلك بحضور عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وأحمد شوقى مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى ومسئولى المتابعة وأملاك الدولة والزراعة بالمراكز.

واستعرض محافظ أسيوط - خلال الاجتماع – الموقف التنفيذى لمنظومة المتغيرات المكانية وبيانات ونتائج أعمال الإزلالات ومعدلاتها وتطوير منظومة العمل بجانب مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات التى تؤخر أعمال إزالة تلك المتغيرات علاوة على مراجعة وتقييم المخالفات والمتغيرات المكانية القديمة والتى لم تتم إزالتها بالشكل الكامل.

ووجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – رؤساء الوحدات المحلية والقروية بضرورة المتابعة المستمرة ورصد أية تعديات أو مخالفات بناء فى مهدها وتنفيذ الإزلالات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية وجهات الولاية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لمنع تكرار التعديات مرة أخرى لافتًا إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل من أجل القضاء على البناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية حفاظًا على أمن مصر الغذائى مشيرًا إلى أن جميع المخالفات الآن يتم تصويرها ورصدها فور حدوثها عن طريق القمر الصناعى وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين علاوة على الإجراءات الإدارية مع إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على مقدرات وممتلكات الوطن كحق أصيل للشعب لا يمكن التهاون فيه.

كما كلف المحافظ مسئولى وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولى المتابعة الميدانية بالمراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة للمتغيرات التى يتم رصدها عن منظومة المتغيرات وإزالة المخالفات بشكل فورى موجهًا بضرورة إخطار رؤساء المدن والقرى ومديرية الزراعة والرى فورًا بشأن أى تغير يتم رصده فى نطاق الأراضى الزراعية أو حرم الرى منوها إلى أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره فى أداء عمله الوظيفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.