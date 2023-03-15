محافظ أسوان يتفقد انتشال جثامين حادث المركب ويصرف 50 ألف جنيه لكل أسرة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود إنقاذ وانتشال جثماين المفقودين فى حادث غرق الفلوكة أمام قرية أبو هور بمركز نصر النوبة، من أجل انتشال جثماين 4 مفقودين متبقيين من حادث غرق الفلوكة، والتى استقلها 7 مواطنين للقيام بنزهة نيلية حيث تم إنقاذ واحد منهم، كما تم انتشال جثامين اثنين آخرين أحدهما محمد عبد القادر غلاب 36 سنة، والطفل نعمان عبد الرحمن 3 سنوات.

وقدم محافظ أسوان، واجب العزاء لأسر الضحايا داعيًا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم عائلاتهم وذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا أيضًا انتشال باقى الجثامين فى أقرب وقت ممكن.

وقرر المحافظ، صرف 5 آلاف جنيه إعانة عاجلة لأسر ضحايا الحادث، علاوة على صرف 50 ألف جنيه لرب الأسرة، و25 ألف جنيه للضحايا من لأطفال.

وأشار عطية، إلى أن عمليات الإنقاذ شهدت مشاركه الدفعة الثانية من الضفاد البشرية التابعة للقوات البحرية بإجمالى 20 غواصا مدعمين بالمعدات وأحدث أجهزة بحرية وشاشات مائية ذات تكنولوجيا متطور للبحث فى الأعماق عن غرقى حادث أبو هور، وذلك بعد مشاركة الدفعة الثانية يوم الأحد الماضى.

وثمن محافظ أسوان، فى بيان صحفى، الاستجابة السريعة من القوات المسلحة والمشاركة الحيوية للقوات البحرية جنبًا إلى جنب قوات الإنقاذ النهرى التابعة للشرطة بإجمالى 6 غواصين بإشراف من مديرية أمن أسوان، وأيضًا المتطوعين من الغطاسين لشباب النوبة، بالإضافة إلى مسئولى الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة، ومديرية التضامن الاجتماعى لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا.



محافظ أسوان يتفقد جهود انتشال جثامين غرقى حادث المركب (1)



محافظ أسوان يتفقد جهود انتشال جثامين غرقى حادث المركب (2)



محافظ أسوان يتفقد جهود انتشال جثامين غرقى حادث المركب (3)