محافظة القليوبية تحصل على 5 جوائز بالدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومى

القليوبية إبراهيم سالم

شارك عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، فى الحفل الختامي لجائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثالثة، والتى عقدت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن الجانب الإماراتي مريم الحمادى وزيرة دولة وأمين عام مجلس الوزراء بدولة الامارات الشقيقة، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة.

وحصلت المحافظة على جائزتين على المستوى الفردي حيث حصل محمد إبراهيم علام مدير المناطق الصناعية بالمحافظة على جائزة القيادات المتميزة ضمن أفضل 5 فئة مدير إدارة، كما حصلت هند السعدني بكلية الهندسة ببنها بالمركز الثالث ضمن أفضل موظف حكومي بجامعة بنها على جائزة الموظف الحكومي المتميز، ومحمود عبيد مدير عام مكتب رئيس الجامعة، ضمن أفضل 5 مديرين عموم، وكذلك فوز الدكتور شادى المشد مدير البوابة الالكترونية بجامعة بنها ضمن أفضل 10 مواقع إلكترونية.

كما حصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها ضمن المراكز ال10 الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الثالثة 2022، ضمن جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة - فئة المراكز.

وتهدف جائزة مصر للتميّز الحكومي إلى تحفيز روح التنافس والتميّز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهةٍ أخرى، وتكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة وهو ما يرسخ قِيَم العطاء والانتماء، ويُحفِّز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وبخاصة هدف "حوكمة مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكات". وتنقسم الجائزة إلى فئتين تتضمن جوائز للتميّز المؤسسي، وأخرى جوائز للتميّز الفردي، فضلًا عما تم إضافته من فئات جديدة خلال فعاليات الدورة الثالثة من الجائزة لتعزيز ثقافة التميّز على جميع مستويات العمل.

وهنأ المحافظ جميع الفائزين بتلك بالمراكز المتقدمة، مشيداً بالجهد المبذول لهم وإظهار محافظة القلوبية بهذا الشكل المتميز معربا عن سعادته لفوز المحافظة بجوائز التميز الحكومى، مقدماً الشكر لكل من شارك وساهم للفوز من العاملين بالجهاز الإداري ، متمنياً دوام التوفيق والرقي للعاملين بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.