محافظة الغربية تطرح مناقصة لإنشاء سوق وموقف نموذجي فى بسيون وكفر الزيات

الغربية محمد طارق

أعلن ديوان عام محافظة الغربية في بيان له، طرح مناقصة عامة لإنشاء سوق وموقف نموذجي بمدينتي بسيون وكفر الزيات، وذلك يوم الاثنين الموافق 2023/3/27 بالديوان العام، علي أن يتم دفع تأمين دخول المزاد وكراسة الشروط.



وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وجه التهنئة لجميع العاملين بمديرية الصحة بالغربية وذلك عقب فوز المركز الطبي بشبرابابل مركز المحلة الكبرى على المركز الثاني على مستوى الجمهورية ومركز طبي خامس طنطا على المركز الثالث في فئة الوحدات المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية بجائزة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما وجه المحافظ الشكر لحي ثان طنطا لتميزه ضمن أفضل 5 أحياء على مستوى الجمهورية.



ووجه المحافظ الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية علي رعايته الكريمة للجائزة ، كما وجه الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء لمتابعته المستمرة لأعمال المسابقة وللدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط على مجهودها في نجاح الجائزة.



وقال رحمي إن هذه الجائزة تساهم بشكل غير مسبوق في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة عن طريق خلق جو من التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة، إلى جانب التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.



وأعلن محافظ الغربية عن إقامة احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة لتكريم الوحدتين بحضور كافة قيادات المحافظة.



ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم ترشيح 10مكاتب من صحة الغربية في جائزة الوحدة المتميزة في تأدية الخدمات الحكومية، وتمت التصفية إلى 4 مكاتب وهى ، مكتب صحة خامس بإدارة طنطا ثاني، مكتب ميت عساس بإدارة سمنود، مكتب شبرابابل بإدارة محلة ثان ومكتب صحة سادس بإدارة المحلة ثان.







