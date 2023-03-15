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محافظة الجيزة: مصادرة 11 توك توك لسيرها عكس الاتجاه بشوارع العمرانية

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:59 م
محافظة الجيزة: مصادرة 11 توك توك لسيرها عكس الاتجاه بشوارع العمرانية مصادرة توكتوك
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية وشرطة المرافق، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لضبط مركبات التوك توك التى تعيق حركة المارة والمركبات، أسفرت عن ضبط ومصادرة 11 توك توك، نتيجة السير عكس الاتجاه وإعاقة الحركة المرورية بشوارع ترعة الزمر وخاتم المرسلين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

من جانبه، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

 

وشدد محافظ الجيزة، على رفع تعديات وإشغالات المقاهي والكافيهات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا، والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة كانت قد شنت من خلال حي الطالبية، حملة مكبرة لضبط مركبات التوك توك التى تعيق حركة المارة والمركبات، أسفرت عن ضبط والتحفظ على 14 مركبة توك توك للسير المخالف وإعاقة الحركة المرورية.


مخالفات

التوك توك

محافظة الجيزة



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