محافظة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للمياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق"

أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، لحضور فعاليات إحتفالية الإسكندرية باليوم العالمي للمياه 2023 تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، والتي تقام تحت رعاية محافظة الإسكندرية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وخلال كلمتها؛ أكدت الدكتورة جاكلين عازر، على دعم محافظ الإسكندرية لحملات التوعية من أجل الحفاظ على كل نقطة مياه، والتعريف الآثار المترتبة على ندرة المياه، وكذلك التعريف بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الاهتمام بملف المياه على كل الأصعدة، موضحة أن "اليوم العالمي للمياه" يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضافت نائب المحافظ أن "اليوم العالمي للمياه" يعد فرصة جيدة لرفع الوعى بجميع الأمور المتصلة بالمياه وإلهام الآخرين لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة أهم التحديات التي تواجههنا، حاليا وهي نُدرة المياه والتي تأتي نتيجة لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية.

وثمنت نائب المحافظ الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في ظل توجيهات القيادة السياسية، والسعي المستمر للحفاظ علي الموارد المائية وتحسين نوعية وجودة المياه، إلى جانب تنمية موارد مائية جديدة، ورفع كفاءة منظومة الري المصرية.

هذا وقد أكدت عازر على الجهود التي تبذلها المحافظة بقياده اللواء محمد الشريف لتحسين خدمة المياه والصرف الصحي للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان متمثلة في الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والشركات التابعة.

شهد الفعاليات، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، ومديري المديريات والأجهزة التنفيذية.