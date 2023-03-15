محافظة أسيوط تعلن عن تأجير كافتيريا و6 مكاتب حجز فى مزاد علنى

أسيوط -هيثم البدرى

أعلنت إدارة العقود والمشتريات بمحافظة أسيوط عن طرح مزادات علنية عامة، ويخضع المزاد لاحكام القانون 182 لسنة 2018، حيث أعلنت إدارة العقود والمشتريات بالمحافظة عن طرح تأجير كافيتريا بموقف الأسمنت، وإعادة تأجير 6 مكاتب حجز مخصصة لحجز الركاب وذلك بمواقف المعلمين الموجودة في نطاق حى غرب مدينة أسيوط.

وأوضحت إدارة العقود والمشتريات أن جلسة المزاد مقرر لها يوم الخميس الموافق 6 / 4 / 2023 الساعة 12 ظهراً، وذلك طبقا للمواصفات الفنية والشروط الموضحة بالكراسة، والتي يمكن سحبها من مخازن المحافظة مقابل سداد القيمة المقررة خالصة رسوم البريد.

وأكدت الإدارة أن سحب كراسة الشروط والمواصفات شرط أساسي للتقدم للمزاد، والمزايدة علي الكافتيريا، والمكاتب المعلن عنها.





