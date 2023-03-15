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مجلس مدينة غارب يعلن عن مزاد علنى لتأجير كشك على الكورنيش الجنوبى

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:26 ص
مجلس مدينة غارب يعلن عن مزاد علنى لتأجير كشك على الكورنيش الجنوبى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، عن اجراء مزاد محلى لتأجير عدد (1) كشك خشبى رقم ( 3) على الكورنيش الجنوبى للمدينة، واكدت على من يرغب الدخول فى المزاد أن يتقدم بطلب بأسم رئيس المدينة لشراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة وسداد ثمن كراسة الشروط بخزينة الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب مبلغ "299 جنية، بالاضافة إلى 5 جنيه قيمة طابع الشهيد، و5 جنيه جنيه لصالح ذوى الاعاقة و14م ضريبة القيمة المضافة وسداد مبلغ التأمين الابتدائى وقدره 800 جنيه

وأكد مجلس مدينة غارب أن ذلك يتم فى موعد غايته الساعة الثانية عشر من يوم الخميس الموافق 23 مارس الجارى، وان المستندات المطلوبة لدخول المزاد هى مستخرج رسمى من السجل التجارى سارى ومجدد، وصورة ضوئية للبطاقة الضريبية مجددة وسارية وصورة أخر اقرار ضريبى، وصورة من بطاقة الرقم القومى، وشهادة سلبية من ادارة الايرادات بالوحدة المحلية، والتسجيل على بوابة التعاقدات العامة، والتسجيل فى نظام الفاتورة الالكترونية.

واوضح أن لن يسمح بحضور جلسة المزاد إلا لمقدم العطاء أو مندوب بتوكيل رسمى عنه، يستكمل التأمين النهائى 10% من قيمة العقد ويعتبر قانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية مكملان لهذا الإعلان.

 

 
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