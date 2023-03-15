كوريا الجنوبية تنهي فرض الكمامة في وسائل النقل العام من الاثنين المقبل

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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية سترفع فرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام الأسبوع المقبل، لترفع بهذا واحدا من آخر قيود كورونا المتبقية في ظل استقرار معدلات الإصابة.

قال نائب وزير الداخلية الكورى الجنوبي، هان جانغ-سيوب، خلال اجتماع حكومي للاستجابة لكورونا، إن القرار سيدخل في حيز التنفيذ يوم الاثنين. جاء القرار في الوقت الذي يستمر فيه تراجع حصيلة الإصابات، حيث وصلت إلى 11,401 حالة يوم الثلاثاء.

حاليًا، يعد ارتداء الكمامة إلزاميًا في وسائل النقل العام، بما في ذلك الحافلات ومترو الأنفاق وسيارات الأجرة، وكذلك في المستشفيات والصيدليات والمرافق الأخرى عالية الخطورة بعد أن رفعت الحكومة الفرض في الأماكن المغلقة في 30 يناير الماضي.

سيظل فرض الكمامة ساريا في المرافق الطبية والصيدليات والمرافق الأكثر عرضة لانتقال العدوى.