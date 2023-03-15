كهرباء شمال القاهرة: تشغيل تجريبى لمركز تحكم القاهرة الجديدة الذكى وتفعيله رسميا قريبا

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة ل توزيع الكهرباء ، أنه تم الانتهاء من تشغيل مركز تحكم القاهرة الجديدة الآلى الجديد، موكدا أنه يتم حاليا إجراء تجارب التشغيل للتأكد من نجاح منظومة العمل تمهيدا لتشغيله رسميا قريبا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف عفيفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع الأكشاك ولوحات التوزيع التى تم ربطها بمركز التحكم الآلى مراقبة بالكاميرات لتمكن الموظف الموجود بمركز التحكم من رؤية العطل ونوعه وسببه وينقله مباشرة على مصدر تغذية بديل وكل ذلك فى دقائق معدودة بدون أن يقوم المشترك بالإبلاغ عن العطل.

ويرى عفيفى، أن هذا المركز يعد طفرة فى نظام التحكم ب الكهرباء وتقليل نسب الفقد والانقطاعات الناتجة عن أى مشاكل فنية أو طارئة، مضيفا أنه يخدم مناطق التجمع الأول والثالث والخامس والرحاب والقاهرة الجديدة بواقع 340 ألف مشترك.

الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء تستهدف تطوير مراكز التحكم القومى وتحويل جميع المراكز إلى ذكية لتقليل زمن الانقطاع وعدم انتظار شكوى من المواطن بوجود عطل أو انقطاع لأنه يظهر إليكترونيا على شاشة التحكم ويحدد نوع ومكان العطل فى دقائق.