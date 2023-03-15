فنون تطبيقية جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة

كتب محمد صبحى

وقعت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك مع مركز تحديث الصناعة لربط الصناعة بالجانب الأكاديمي، وذلك في إطار اهتمام واستغلال البحث العلمي في حل الأزمات التي تواجه مختلف القطاعات الصناعية.

تم توقيع البروتوكول من جانب الجامعة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وقد وقعه من جانب الجامعة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، ومن جانب المركز، دعاء سليمة، المدير التنفيذي للمركز، ضمن مشروع "جيتكس اميناتكس" الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مركز التجارة العالمي، بتنظيم وإعداد من الدكتور ياسر عيد رئيس قسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

ويهدف البروتوكول إلى العمل على ربط المجال الصناعي بالجانب الأكاديمي من خلال توفير فرص تدريبية لطلاب قسم الملابس لكلية الفنون التطبيقية داخل عدد من المصانع العاملة في قطاع الملابس والنسيج، وكذلك الاستفادة من الأبحاث العلمية المتطورة في حل الأزمات الراهنة التي تواجه هذا القطاع حالياً.

كما سيتم البدء في توفير الفرص التدريبية لطلاب قسم الملابس في أقرب وقت تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الطرفين.

ويعمل مشروع "جيتكس" ميناتكس" والذي يتم تنفيذه في 6 دول هم "مصر، المغرب، تونس، الأردن، طاجيكستان، قرغيزستان" على ثلاثة محاور الأول منهم يركز على التعاون مع الجهات المختلفة التي تخدم صناعة الغزل والنسيج، والمحور الثاني يهتم بتطوير المصانع العاملة في قطاع الملابس والنسيج، والمحور الأخير يعمل على توسعة شبكة الترابط بين المصانع المصرية والمصانع العاملة في هذا القطاع في الدول الأخرى.