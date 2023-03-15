اليوم السابع
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غلق وتشميع وحدة سكنية مخالفة وكافيه يعمل دون ترخيص فى الدقى.. صور

الأربعاء، 15 مارس 2023 09:46 م
غلق وتشميع وحدة سكنية مخالفة وكافيه يعمل دون ترخيص فى الدقى.. صور غلق وتشميع كافية
كتبت - مرام محمد

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تلقى حى الدقى بمحافظة الجيزة، شكاوى من قاطني العقار رقم 27 شارع عبد الحميد لطفي، بوجود وحدة سكنية في العقار حولها أصحابها من نشاط سكني إلى تجاري وتسبب إزعاجا للمواطنين.

وفور ورود الشكوى، شن الحي حملة ليلية تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، والمقدم محمود العجيزي، ومباحث المرافق، وتم إيقاف النشاط وغلق الوحدة وتشميعها، وإيداع المضبوطات في مخازن الحي، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي سياق متصل، تلقى الحي، شكاوي من قاطني شارع مصدق مع شارع الحسين، بوجود "كافيه" يشغل الطريق العام ويدار دون ترخيص، وعليه شن الحي حملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، والمقدم محمود العجيزي، ومباحث المرافق، وتم إيقاف النشاط وغلق الكافيه وتشميعه وإيداع المضبوطات في مخازن الحى.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات بصورة دورية ومفاجئة، لإنهاء كافة المخالفات، والتصدى للظواهر العشوائية وضبط مخالفات تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى ومخالفة شروط التراخيص والتصدى بكل حزم لمخالفات البناء وإعلاء كلمة القانون، مشددا على أصحاب الوحدات السكنية والإدارية بالالتزام بالأنشطة المخصصة لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وكلف محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رصد المخالفات ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام لتحقيق الانضباط بالشارع، مشددا على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تشميع كافية
تشميع كافية

 

غلق الكافية
غلق الكافية

 


حي الدقي

الجيزة

مخالفات

وحدات سكنية مخالفة



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