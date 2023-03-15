اليوم السابع
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عودة فطوطة وبوجي وطمطم.. مجسمات خشبية فى دمياط احتفالًا بشهر رمضان

الأربعاء، 15 مارس 2023 02:00 ص
عودة فطوطة وبوجي وطمطم.. مجسمات خشبية فى دمياط احتفالًا بشهر رمضان بوجى
دمياط - هيثم مراد

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لم يتوقف احتفال أبناء محافظة دمياط بشهر رمضان الكريم عند صناعة الفوانيس والهدايا الخشبية، ولكن قدم صناع الانتيك داخل دمياط افكارا متعددة لاستقبال احتفالات شهر رمضان هذا العام بشئ مختلف، جاءت أفكار المجسمات الخشبية لعدد من الشخصيات الكرتونية، والتي أصبحت أيقونة شهر رمضان. 

صناعة المجسمات الخشبية اضافت بهجة كبيرة في احتفالات الدمايطة بقدوم الشهر المبارك، تسابق الصناع لتقديم أفضل ما لديهم لينتعش السوق الداخلي بتلك المنتجات التي حرص الجميع على اقتنائها. 
 
ويقول "حميدو" أحد صناع الانتيك في دمياط: الفوانيس الخشبية احتلت مكانة كبيرة بالأسواق منذ سنوات، ولكن لابد من تقديم أفكار جديدة لضمان استمرار تلك الصناعة في المنافسة داخليا وخارجيا. 
 
واضاف "عبد الحميد": " المجسمات الخشبية كانت فكرة جيدة لترويج افكار جديدة من أجل الاحتفال بالشهر الكريم" واضاف قائلا: " اقبال المواطنين على تلك المجسمات عكس نجاح الفكرة وسعداء أننا قدرنا نقدم حاجة جديدة عجبت الناس. 
 
وأوضح: " صناع الانتيك حرصوا على عودة شخصيات ارتبطت بأذهان الجميع، متوقعناش نجاح شخصية فطوطة بهذا الشكل ولكن بكار كانت الشخصية الأكثر رواجا في صناعة المجسمات الخشبية، واستكمل الحديث قائلا: الأهالي حرصت على التقاط الصور التذكارية مع الشخصيات اللي بنصنعها والأطفال فرحانين جدا بالفكرة ودي حاجة تسعدني. 
 
"متقلقوش من الأسعار احنا عاملين حساب كل حاجة".. بهذه الرسالة اختتم صانع الانتيك حديثه لنا، مؤكدا أن صناع الانتيكات دعموا تلك الفكرة بتقديم اسعار مناسبة من أجل تيسير اقتنائها. 
 
 
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