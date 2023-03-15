عناوين منافذ السلع الغذائية فى الجيزة.. 900 منفذ وتخفيضات تصل لـ30%

كتبت - مرام محمد

افتتحت محافظة الجيزة أكثر من 900 منفذ متنوع للسلع ما بين ثابت ومتحرك تغطي نطاق مراكز وأحياء المحافظة؛ لضبط الأسعار فى الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار، فضلا عن ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية عناوين منافذ السلع الثابتة والمتنقلة في محافظة الجيزة.

أولا/ معارض "أهلا رمضان"

-معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

-معرض "أهلا رمضان" في شارع المدرسة بالمنيب.

-معرض "أهلا رمضان" في شارع بورسعيد بالبدرشين.

-معرض "أهلا رمضان" في شارع شكري القواتلي بالعياط.

-معرض "أهلا رمضان" بطريق جمال عبد الناصر تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 في مدينة 6 أكتوبر.

-معرض "أهلا رمضان" في شارع المطار بإمبابة حي شمال الجيزة.

-معرض "أهلا رمضان" في شارع كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة في حي الوراق.

ثانيا/ منافذ السلع الثابتة

حى شمال الجيزة

-منفذ بشارع البوهى نهاية شارع الوحدة

-منفذ بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي

-منفذ بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازى.

حى الوراق

4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق وبجوار مبنى الحى القديم.

حى العجوزة

-مجمع استهلاكي بـ6 شارع محجوب ثابت

-مجمع استهلاكي بـ16 شارع الفالوجا

-مجمع استهلاكي خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطى.

-مجمع استهلاكي بشارع البطل أحمد عبد العزيز.

-مجمع استهلاكي بشارع الحوفى بمدينة الأوقاف

-مجمع استهلاكي بـ29 شارع جامعة الدول العربية.

-مجمع استهلاكي بشارع الكوثر

-مجمع استهلاكي بشارع أحمد عرابي

-مجمع استهلاكي بشارع الحجاز

-مجمع استهلاكي بشارع الرشيد

-مجمع استهلاكي بشارع المشروع بميت عقبة

حى الهرم

-منفذ بكفر المنفى بجوار الجامع الأصفر

-منفذ بشارع الصفا والمروة أمام المدرسة

-منفذ بشارع سليم بجوار الدائري

12 منفذ متنقل لبيع اللحوم والسلع الغذائية بالطالبية فيصل وشارع المطبعه والطوابق وكعبيش والمنشية والمريوطية وشارع زغلول.

حى بولاق الدكرور.

-منفذ بشارع التحرير للخضراوات والفاكهة.

-منفذ بشارع المطبعة.

-منفذ أهلا رمضان في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

مركز منشأة القناطر.

3 منافذ بجوار المدينة وبقرية نكلا.

مركز الواحات البحرية.

-منفذ خلف الوحدة المحلية.

-منفذ بميدان الرحمن.

-منفذ بقرية القصر بميدان النادى.

-منفذ للخضراوت والفاكهة بمدينة الباويطى.

-منفذ للخضراوت والفاكهة بقرية منديشة.

مركز الصف.

-منفذ بقرية الأخصاص.

-منفذين بأراض فضاء بطريق 21.

مركز أوسيم.

-منفذ بقرية برطس.

مركز كرداسة.

-منفذ بجوار المدينة.

مركز أبو النمرس.

2 منفذ بقرية المنوات وبالمدينة.

مدينة الحوامدية.

-منفذ بجوار مسجد الشهداء.

مركز ومدينة أطفيح.

-منفذ بالمدينة.

-منفذ بقرية الكداية.

-منفذ بقرية صول.

-منفذ بقرية الكريمات.

-منفذ بمدينة البدرشين.

مركز العياط.

-منفذ بقرية البليدة.

-منفذ بقرية طهما.

ثالثا: منافذ السلع المتنقلة

-شارع همفرس في بولاق الدكرور.

- 247 عمارة 6 أكتوبر.

-الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر.

-الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل.

-بجوار قسم شرطة العياط – العياط.

-شارع المحطة – العياط.

-شارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة.

-مركز ومدينة البدرشين.

-أمام المحكمة بمركز العياط.

-أول شارع المنشية طوابق فيصل.

-شارع النصر في إمبابة.

-شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين.

-كعابيش الطوابق فيصل.

-كوم بكار اخر فيصل – الهرم.

-برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم.

- 50أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي.

-شارع المطار بشتيل الوراق.

-أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر.

-الشوبك الشرقي الصف.

-ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية.

-مدخل المستقبل أكتوبر.

-شارع أو الليل بولاق الدكرور

-مدخل المستقبل 6 أكتوبر

-جزيرة محمد السوق الوراق

-الوحدة المحلية البراجيل أوسيم

-منشية البكاري الهرم

-الطالبية الهرم

-زاوية أو سويلم العياط

-سلم المطافي المنيب

-فيصل بولاق الدكرور

-مزلقان لعبة بشتيل أوسيم

-زاوية أبو سويلم العياط

- 800 فدان 6 أكتوبر