وقالت مصادر بالقدس، إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى وعلى أبوابه، بالتزامن مع وجود كثيف لقوات الاحتلال خارج المسجد، وعلى مداخل مدينة القدس المحتلة.

ويقتحم المستوطنون بشكل شبه يومي باحات المسجد الأقصى وتزداد وتيرة الاقتحامات وكثافتها في الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بهم.