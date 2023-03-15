ضبط 326 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (326) قضية مخدرات، وضبط (145) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (81885) حكما قضائيا متنوعا.

كما واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (89536) مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات المضبوطة ضبط (231) مخالفة السير بدون تراخيص.، (28463) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (6) دراجات نارية مخالفة، (26) مخالفة موقف عشوائى، (26) مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.