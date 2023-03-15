ضبط 2 طن قمر الدين غير صالح للاستهلاك الآدمي خلال حملة تموينية بالغربية

يأتي ذلك في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء علي تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية.

حيث تم ضبط 2 طن قمر الدين منتهي الصلاحية وملصق عليه استيكر بصلاحية انتاج حديثه لبيعه مرة أخرى للجمهور في رمضان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط16 ألف رغيف بلدي مدعم بقصد بيعهم بالسوق السوداء.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعم.

وتشكلت حملة تموينية من ادارة الرقابة التموينية بالمديرية للمرور المفاجئ بدائرة مركز السنطة و مركز طنطا، أسفرت عن ضبط 16 ألف رغيف بلدي مدعم.

حيث تم ضبط المسئول عن مخبز بلدي بناحية ميت غزال مركز السنطة لتجميعة بغرض البيع في السوق السوداء 5 آلاف رغيف بلدي علي تروسيكل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم ضبط المسئول عن مخبز بلدي بناحية ميت غزال مركز السنطة لتجميعه بغرض البيع في السوق السوداء 3 آلاف رغيف بلدي علي تروسيكل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط المسئول عن مطعم اكلات شعبية بكفر الشيخ سليم مركز طنطا لتجميعة بغرض البيع في السوق السوداء 8 آلاف رغيف بلدي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم ضبط المسئول عن مخبز بلدي بناحية كفر الشيخ سليم مركز طنطا لتجميعة بغرض البيع في السوق السوداء 3 شكاير دقيق بلدي مدعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.