صورة اليوم.. ملكة بلجيكا تعيد ذكريات جدتها بعد 100 سنة من زيارتها للأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

بعد مرور 100 عام على الزيارة التاريخية للملكة إليزابيث ملكة بلجيكا فى عام 1923 لمصر وزيارة مقبرة الملك توت عنخ آمون بمحافظة الأقصر، تعيد الحفيدة الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، نفس الذكريات الساحرة بزيارة جديدة لمصر والأقصر برفقة جلالة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، حيث التقطت لدى وصولها لمحافظة الأقصر نفس الصورة التى التقطتها الجدة الملكة إليزابيث على بلكون غرفتها بفندق ونتر بالاس التاريخى بكورنيش النيل بالأقصر.

وفى هذا الصدد، استقبلت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، افتتحت، مساء اليوم، جلالة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، والأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، وذلك لتنظيم رحلة سياحية وزيارات للمعابد الأثرية والمقابر المصرية القديمة فى البرين الشرقى والغربى، للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية في الأقصر.

ووصلت الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكي الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، لفندق ونتر بالاس التاريخي بكورنيش النيل بالأقصر، والذي زارته وأقامت داخله الملكة إليزابيث خلال زيارتها لمصر عام 1923، ومن المقرر أن تنظم جولات أثرية وسياحية فى نفس المناطق التي زارتها الملكة إليزابيث من قبل كما تزور مقبرة الملك توت عنخ آمون.