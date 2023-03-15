اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 05:34 م
أكرم القصاص
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صورة اليوم.. ملكة بلجيكا تعيد ذكريات جدتها بعد 100 سنة من زيارتها للأقصر

الأربعاء، 15 مارس 2023 04:36 م
صورة اليوم.. ملكة بلجيكا تعيد ذكريات جدتها بعد 100 سنة من زيارتها للأقصر ملكة بلجيكا والملكة إليزابيث فى ونتر بالاس الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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بعد مرور 100 عام على الزيارة التاريخية للملكة إليزابيث ملكة بلجيكا فى عام 1923 لمصر وزيارة مقبرة الملك توت عنخ آمون بمحافظة الأقصر، تعيد الحفيدة الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، نفس الذكريات الساحرة بزيارة جديدة لمصر والأقصر برفقة جلالة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، حيث التقطت لدى وصولها لمحافظة الأقصر نفس الصورة التى التقطتها الجدة الملكة إليزابيث على بلكون غرفتها بفندق ونتر بالاس التاريخى بكورنيش النيل بالأقصر.
 
وفى هذا الصدد، استقبلت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، افتتحت، مساء اليوم، جلالة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، والأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، وذلك لتنظيم رحلة سياحية وزيارات للمعابد الأثرية والمقابر المصرية القديمة فى البرين الشرقى والغربى، للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية في الأقصر.
 
ووصلت الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكي الأميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، لفندق ونتر بالاس التاريخي بكورنيش النيل بالأقصر، والذي زارته وأقامت داخله الملكة إليزابيث خلال زيارتها لمصر عام 1923، ومن المقرر أن تنظم جولات أثرية وسياحية فى نفس المناطق التي زارتها الملكة إليزابيث من قبل كما تزور مقبرة الملك توت عنخ آمون.
 
صورة الملكة إليزابيث وحفيدتها على بلكون فندق ونتر بالاس
صورة الملكة إليزابيث وحفيدتها على بلكون فندق ونتر بالاس

حفيدة ملكة بجليكا الأميرة إليزابيث خلال زيارتها لمصر
حفيدة ملكة بجليكا الأميرة إليزابيث خلال زيارتها لمصر

ملكة بلجيكا فى ونتر بالاس الأقصر
ملكة بلجيكا فى ونتر بالاس الأقصر

ملكة بلجيكا والأميرة إليزابيث فى قصر البارون بالقاهرة
ملكة بلجيكا والأميرة إليزابيث فى قصر البارون بالقاهرة

الأميرة البلجيكية إليزابيث وملكة بلجيكا يعيدان ذكريات الملكة إليزابيث بالأقصر
الأميرة البلجيكية إليزابيث وملكة بلجيكا يعيدان ذكريات الملكة إليزابيث بالأقصر

بانر ذكري 100 سنة على زيارة الملكة إليزابيث للأقصر
بانر ذكري 100 سنة على زيارة الملكة إليزابيث للأقصر

الأميرة إليزابيث تلتقط صورة تاريخية في 2023 بالأقصر
الأميرة إليزابيث تلتقط صورة تاريخية في 2023 بالأقصر
 

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