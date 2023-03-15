وقال الجميل، في مؤتمر صحفي، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بنسبة 8.3٪ في عام 2023 على خلفية تسارع أو تباطؤ إنتاج النفط والغاز.



وأضاف أنه إذا بدأ إنتاج النفط في نهاية العام الجاري كما هو متوقع، فمن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8٪ ، ومع ذلك ، إذا تأخر حتى العام المقبل ، فمن المتوقع أن يبلغ النمو 5٪ أو 5.3٪".



وأوضح الجميل إن صندوق النقد الدولي خفض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للسنغال إلى 4٪ من 4.7٪ بسبب تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، مضيفاً أنه لم تبدأ أي محادثات رسمية بشأن برنامج السنغال الجديد، وأن المفاوضات ستبدأ على هامش اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي.



وتابع أن الصندوق وحكومة السنغال تبادلا الأفكار حول برنامج مدته ثلاث سنوات سيركز على ثلاثة مجالات رئيسية ، بما في ذلك تعزيز الشؤون المالية للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.