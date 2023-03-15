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شرطة باريس تصنف اليوم "بالخطير" بسبب الاحتجاجات ضد مشروع نظام التقاعد

الأربعاء، 15 مارس 2023 06:48 م
شرطة باريس تصنف اليوم "بالخطير" بسبب الاحتجاجات ضد مشروع نظام التقاعد احتجاجات فى فرنسا
كتب محمد جمال

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أعلنت قيادة شرطة باريس تصنيف اليوم "بالخطير" بسبب الاحتجاجات التى تشهدها العاصمة الفرنسية ضد قانون إصلاح نظام التقاعد الجديد.، حسبما ذكرت شبكة العربية.

ونشرت الشرطة الفرنسية آلاف العناصر اليوم فى باريس منعا لأى تجاوزات أمنية.

من ناحية أخرى، أعلنت النقابات فى فرنسا، اليوم الأربعاء، عن يوم إضافى من الإضرابات في جميع القطاعات، إضافة إلى مظاهرات في باريس وعموم البلاد، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخبارى.

وفيما تشهد قطاعات النقل والطاقة والتعليم إضرابات جزئية، أعلن عمال النظافة مواصلة إضرابهم لأسبوع إضافي بينما طالب وزير الداخلية رئيسة بلدية باريس الاستدعاء الإجباري للعمال في وقت تغرق فيه العاصمة باريس في آلاف الأطنان من القمامة.
 
هذا وتنطلق المظاهرات بحدود الساعة 14:00 بتوقيت باريس من ميدان ليزانفاليد إلى ساحة إيطاليا.

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