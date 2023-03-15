وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك - أن السفير المصرى أوضح أن المرحلة الراهنة تفرض على المجتمع الدولى أكثر من أى وقت مضى تعزيز التعاون المشترك لتطوير سبل مجابهة تحديات الأمن الغذائي محلياً وإقليمياً وعالمياً .

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كما أكد بسام راضى خلال اللقاء اعتزاز مصر بشراكتها الاستراتيجية مع الفاو، خاصة وأن مصر تستضيف المكتب الإقليمى للفاو لإقليم الشرق الأدنى، بالإضافة إلى مكتبها القطرى والمنتظر أن يتم انتقالهما إلى مقر المنظمات الدولية العاملة في القاهرة والجاري تشییده على أعلى مستوى بالحى الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة .

ومن جانبه، أعرب مدير عام الفاو عن تقديره للدور المحورى الذى تقوم به مصر فى إطار عمل المنظمة، مشيداً كذلك باهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع الأمن الغذائي والإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضي الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في مصر.

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وياتى لقاء السفير بسام راضي بمدير عام منظمة الفاو السيد " شو دونیو " في إطار تقديم أوراق اعتماده مندوباً دائماً لمصر لدى منظمة الأغذية والزراعة "الفاو " .

يذكر أن روما تستضيف مقار منظمات ووكالات الأمم المتحدة المعنية بالأغذية والزراعة (الفاو "برنامج الغذاء العالمى" صندوق الإيفاد) ويعد السفير بسام راضی مندوباً دائماً لمصر لدى تلك المنظمات الثلاث.