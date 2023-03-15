سرقة فيلا محمد صلاح.. النيابة تستمع للشهود.. اعرف مصير الحرامى

كتب أحمد حسني

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في واقعة سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح بالتجمع الأول، وتستمع للنيابة لعدد من الشهود وجيران اللاعب، لكن البعض يتساءل عن مصير اللص حال القبض عليه، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية:

يقول المحامي عادل محمد، إن المادة 318 من قانون العقوبات، وضعت عقوبة لمن يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه

وكانت النيابة أمرت بحضور بعض الشهود وجيران اللاعب للاستماع إلى شهادتهم حول الواقعة، كما أمرت بتكثيف تحريات المباحث للقبض على المتهم بالسرقة.

وكانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغا من نجل خال اللاعب محمد صلاح، يفيد بتعرض فيلا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح للسرقة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة، حيث يكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات سرقة فيلا اللاعب وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.