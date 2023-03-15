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زاهى حواس يصطحب ملكة بلجيكا فى جولة بالمدينة الذهبية المفقودة بالأقصر

الأربعاء، 15 مارس 2023 08:36 م
زاهى حواس يصطحب ملكة بلجيكا فى جولة بالمدينة الذهبية المفقودة بالأقصر زاهى حواس وملكة بلجيكا
كتب محمد أسعد

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استقبل عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهى حواس"، جلالة الملكة "ماتيلدا" ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكي الأميرة "إليزابيث" دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا، اليوم بمدينة الأقصر.
 
وزارت الملكة مقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك، برفقة حواس، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واصطحب "حواس" ملكة بلجيكا، والأميرة إليزابيث  فى جولة بالمدينة الذهبية المفقودة.
 
وقال "حواس" للملكة إن تاريخ المدينة يعود إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل الملك توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.
 
وأضاف "حواس" أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.
 
وقالت الملكة أن المدينة الذهبية هي أهم كشف أثري في القرن الحادي والعشرين.
 
الجدير بالذكر أن الدكتور زاهي حواس قد قابل الملك فيليب والملكة في عام 2019 ورافقهم في زيارة وادي الملوك ومنطقة الأهرامات.
 
ملكه بلجيكا
ملكه بلجيكا

ملكة بلجيكا في الاقصر
ملكة بلجيكا في الاقصر

ملكة بلجيكا في مصر
ملكة بلجيكا في مصر

ملكة بلجيكا
ملكة بلجيكا
 

زاهي حواس

ملكة بلجيكا

السياحة في الآثار

ملكة بلجيكا في مصر



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