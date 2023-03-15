روسيا تعلن تدمير مدافع وأنظمة مدفعية أمريكية الصنع أوكرانيا

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مدافع هاوتزر وأنظمة مدفعية أمريكية الصنع إضافة إلى إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

جاء ذلك ضمن تقرير وزارة الدفاع لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث تابع التقرير بإصابة نيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" مركز تجمع الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى غريانوفكا وستيبوفايا ونوفوسيلوفا وتيموفكا بمنطقة خاركوف على محور كوباينسك.

وفي سياق آخر، قال السفير الروسى لدى واشنطن أناتولى أنطونوف إن المسيرات الأمريكية تقوم بجمع بيانات استخباراتية، تستخدمها كييف لاحقا، لضرب القوات والأراضى الروسية.

وأوضح أنطونوف- في بيان تعليقا على حادث تحطم مسيرة أمريكية من طراز (MQ-9) في البحر الأسود، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي صرح بأن المسيرات الأمريكية تقوم بمثل هذه التحليقات يوميا، وتساءل: "ما الذي تعمله على بعد ألوف الكيلومترات من الولايات المتحدة؟ الجواب واضح: تقوم بجمع بيانات استخباراتية يستخدمها نظام كييف فيما بعد لضرب قواتنا المسلحة وأراضينا".

وأضاف "لنسأل أنفسنا سؤالا بلاغيا مثلا، إذا ظهرت مسيرة روسية بالقرب من نيويورك أو سان فرانسيسكو، فكيف سترد القوات الجوية والبحرية الأمريكية؟ إنني على يقين من أن سلوك الجيش الأمريكي سيكون حازما، والولايات المتحدة لن تسمح باختراق مجالها الجوي أو البحري.. ننتظر أن تمتنع الولايات المتحدة عن المزيد من التكهنات في المجال الإعلامي وتتوقف عن الطيران بالقرب من الحدود الروسية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت- في وقت سابق- أن مسيرة من طراز (MQ-9) مزودة بأجهزة الإرسال والاستقبال انتهكت حدود منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي فوق البحر الأسود.. مضيفة أن المسيرة كانت تتجه نحو الحدود الروسية، مما دفعنا إلى إرسال مقاتلات لتحديد هوية المسيرة.