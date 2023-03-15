رسالة من الرئيس السيسي لنظيره الإيطالى تتعلق بتطوير العلاقات ينقلها بسام راضى

(أ ش أ)

نقل سفير مصر بروما السفير بسام راضى رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس الإيطالى سیرجیو ماتاريلا، تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من موضوعات التعاون المشترك على المستوى الإقليمى والدولى.

وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء عقب لقاء "راضي" الرئيس الإيطالى، بالقصر الجمهورى بروما؛ لتقديم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة لمصر لدى الحكومة الإيطالية.

وقال السفير بسام راضى إن الرئيس الإيطالى طلب نقل تحياته للرئيس السيسى، وعبر عن تقديره البالغ لقيادته الحكيمة لمصر، خلال السنوات الماضية، وهى الدولة المحورية فى منطقة المتوسط، التى لها إسهامات مهمة فى إطار الأمن الإقليمى بأسره.

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وأكد السفير بسام راضى أنه حضر إلى روما وقد تلقى توجيهات مباشرة وواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على تطوير والارتقاء بالعلاقات المصرية الإيطالية وتعزيز الشراكة بينهما فى جميع المجالات، على نحو يدعم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين المصرى والإيطالى، وبما يتسق مع تاريخ وعراقة حضارتهما العظيمة، التى قدمت الكثير من الإسهامات الملهمة للعالم وللإنسانية جمعاء.

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وعبر بسام راضى كذلك عن التطلع للعمل المشترك مع الجانب الإيطالى، لزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات فى الفترة القادمة، ولكى تشهد العلاقات المصرية الإيطالية خلال الفترة المقبلة مزيدًا من التقارب والتعاون فى كافة المجالات بالصورة، التى تتناسب مع الإمكانات الواعدة لدى البلدين وعلاقاتهما التاريخية، بما فى ذلك التنسيق السياسى المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية المطروحة.