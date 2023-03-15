

وأضاف اشتية - لدى اجتماعه في مكتبه بمدينة رام الله مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة ألكسندر تيمان، - الأزمة المالية التي نواجهها هي بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي علينا وهو المسبب الرئيسي لها، واستمرار تنصل إسرائيل وعدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة معها".



وبحث اشتية مع تيمان أجندة اجتماع الدول المانحة المزمع عقده في شهر مايو المقبل، وحث الدول المانحة على دعم الموازنة لمواجهة الأزمة المالية، وإلزام إسرائيل بوعودها والتزاماتها التي قطعتها في الاجتماعات السابقة.