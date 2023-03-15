رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير السعودية التوسعات الاستثمارية للمملكة بمصر

كتب محمد أسعد

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفير أسامة بن أحمد نقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، لمناقشة خطط الاستثمار والتوسعات الاستثمارية السعودية بمصر.

وبحث الجانبان خطة الاستثمار السعودية فى مصر خلال الفترة المُقبلة، كما تمت مناقشة تنظيم جولات ترويجية لفرص الاستثمار فى مصر والمملكة.

واستعرض حسام هيبة الموقف التنفيذى للشركات السعودية العاملة فى مصر، وما تم تفعيله من اتفاقيات استثمارية بين الجانبين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على دعم الحكومة الكامل للاستثمارات السعودية التي تتوزع بين كافة القطاعات الاقتصادية المصرية.

وأكد السفير أسامة بن أحمد نقلى على عمق العلاقات التاريخية القوية بين المملكة ومصر، وحرص الجانب السعودي على تنمية مجالات التعاون المشترك وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، مشددًا على ضرورة أن تتجاوز الشراكة المصرية السعودية نطاق البلدين إلى تأسيس مشروعات مشتركة بالقارة الأفريقية والمنطقة العربية.