اليوم السابع
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الأربعاء، 15 مارس 2023 05:34 م
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رئيس جامعة طنطا يفتتح المنفذ الرابع لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الأربعاء، 15 مارس 2023 05:17 م
رئيس جامعة طنطا يفتتح المنفذ الرابع لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة المنفذ الرابع لبيع السلع الغذائية
الغربية محمد طارق

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افتتح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم منفذ رابع لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للطلاب والعاملين بالجامعة بالمجمع الطبي، ضمن مبادرة "كلنا واحد" وبالتعاون مع  وزارة الداخلية بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وممثل منظومة أمان بوزارة الداخلية. 
 
أكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أن افتتاح مركز رابع لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للطلاب والعاملين بالجامعة، يأتى انطلاقاً من دور الجامعة الخدمي، مشيداً بدور مبادرة كلنا واحد  فى دعم وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لدعم منسوبي جامعة طنطا، وتحقيق توازن بالسوق المحلي.
 
أضاف رئيس الجامعة أن المنفذ يستمر فى تقديم خدماته لمنتسبى جامعة طنطا، يوميا على مدار شهر كامل من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً، مشيداً بجودة المنتجات المطروحة به وبأسعارها التنافسية عن مثيلاتها بالأسواق.
 
من جانبه أكد الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المعرض شهد اقبالاً كثيفاً من منسوبي جامعة طنطا، موضحاً أن المنفذ سيتم امداده يومياً بالسلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن لمدة شهر كامل بالتنسيق مع مبادرة "كلنا واحد".
المنفذ الرابع لبيع السلع الغذائية (1)
 
 
المنفذ الرابع لبيع السلع الغذائية (2)
 
 

 


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