رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني

الغربية عادل ضرة

استقبل الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا بمكتبه اليوم وفد الجامعة الأمريكية بالقاهرة من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومن الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفاء بخيت نائب المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني ومريم الجابي مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة طنطا.

صرح رئيس جامعة طنطا بأن الاجتماع شهد استعراض ماتم إنجازه من خلال المركزين الجامعيين للتطوير المهني بكليتي الهندسة والتجارة في مجالات التدريب والتأهيل والتخطيط المهني للطلاب والخريجين لعدد يتجاوز 15000 مستفيد خلال عام ونصف من بدء التشغيل، وهو ما كان دافعًا لإنشاء مركز ثالث لخدمة طلاب وخريجي كليات المجمع الطبي.

أضاف الدكتور محمود ذكي أن الجامعة تستهدف من خلال التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني ضمان تحقيق الاستدامة في الجوانب التشغيلية والمالية بالمراكز من خلال خطط استراتيجية وآليات تنفيذية فعالة.

أوضح الدكتور محمود سليم خلال الاجتماع أن المراكز تمثل قيمة مضافة لصقل الجوانب المهارية والمهنية للطلاب والخريجين وتستهدف بالمقام الأول إنتاج خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل وسد الفجوة بين المخرجات التعليمية والجوانب المهنية التطبيقية، بما يكفل جودة وفعالية العملية التعليمية.

من جانبها أشادت وفاء بخيت بالتعاون مع جامعة طنطا وتقديم كافة أوجه تيسير أداء المراكزالجامعية للتطوير المهني لمهامها، مؤكدة أن بناء قدرات فرق العمل بالمراكز من برامج تدريبية مخططة مسبقا لكافة العاملين، يعتبر حجر الزاوية لتحقيق الاستدامة في المراكز، وأن الجامعة الأمريكية بالقاهرة على استعداد تام لتعزيز أوجه التعاون مع جامعة طنطا مستقبلا.