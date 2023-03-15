اليوم السابع
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رئيس جامعة القاهرة يتابع تجهيزات افتتاح مجمع العيادات بمستشفى أبو الريش اليابانى

الأربعاء، 15 مارس 2023 04:37 م
رئيس جامعة القاهرة يتابع تجهيزات افتتاح مجمع العيادات بمستشفى أبو الريش اليابانى التجهيزات النهائية لافتتاح مجمع العيادات الخارجية الجديدة
كتب محمد صبحى

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أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة التجهيزات الأخيرة لافتتاح مجمع العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعى التخصصى "أبو الريش اليابانى"، بدعم من القيادة السياسية، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.
 
وتفقد الدكتور محمد الخشت، خلال جولته، الاستعدادات النهائية، حيث تم تزويد مبنى العيادات الخارجية بأحدث المعدات والأجهزة الطبية التي توافق المعايير الطبية الدولية، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة لأعداد أكبر من الأطفال المرضى، والقضاء على قوائم الانتظار، والمساهمة في حل مشكلة ازدحام المرضى المترددين على العيادات الخارجية، مؤكدًا أن مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال تتبع أعلى المواصفات والمعايير الطبية لاستقبال الأطفال المرضى من كافة المحافظات المصرية.
 
ومن المقرر، أن يشهد الافتتاح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسيد حسن عبد الله رئيس البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة جمعية وفاءً لمصر، وسفير اليابان في مصر، ووفد مؤسسة الجايكا.
 
جدير بالذكر أن مجمع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني، يقام على مساحة 567 مترا مربعا، ويضم 7 أدوار بإجمالى مساحة 3112 مترًا مربعًا، وهو مخصص فقط لعيادات الأطفال التخصصية، ويأتي في إطار العلاقات المصرية اليابانية، والمستشفى نتاج تعاون بين جامعة القاهرة واليابان ومؤسسة وفاءً لمصر تحت رعاية الحكومة المصرية.
 
رئيس جامعة القاهرة يتابع التجهيزات النهائية لافتتاح مجمع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش
رئيس جامعة القاهرة يتابع التجهيزات النهائية

رئيس جامعة القاهرة بمستشفى أبو الريش
رئيس جامعة القاهرة بمستشفى أبو الريش

رئيس جامعة القاهرة يتفقد التجهيزات النهائية لافتتاح مجمع العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش
رئيس جامعة القاهرة

التجهيزات النهائية لافتتاح مجمع العيادات الخارجية بمستشفى أو الريش
التجهيزات النهائية لافتتاح مجمع العيادات الخارجية بمستشفى أو الريش

 


جامعة القاهرة

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مستشفى ابو الريش

محمد الخشت

قصر العينى



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