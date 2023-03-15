اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 مارس 2023 11:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا بشأن استخدام مكاتب البريد لتقديم خدمات الشهر العقاري

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:09 ص
رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا بشأن استخدام مكاتب البريد لتقديم خدمات الشهر العقاري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن الموقف التنفيذي لخدمات الشهر العقاري، المُقدَّمة من خلال مكاتب البريد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
 
وأوضح وزير الاتصالات، في تقريره، أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على استخدام مقرات مكاتب البريد بالمحافظات لتقديم خدمات الشهر العقاري بعدد 116 مكتبًا موزعة جغرافيًا وفقًا لاحتياجات وزارة العدل، مؤكدًا أنه تم تشغيل الخدمة في العدد ذاته.
 
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه طبقًا للتوزيع الجغرافي، بلغ عدد المكاتب في محافظة القاهرة 18 مكتبًا، و10 مكاتب في محافظة الجيزة، واستأثرت محافظات الشرقية والغربية والإسكندرية بـ 9 مكاتب لكلٍ منها. 
 
كما وصل عدد المكاتب في محافظة المنوفية إلى 8 مكاتب، وفي المنيا بلغ عدد المكاتب 7 مكاتب، وبني سويف 6 مكاتب، بالإضافة إلى 5 مكاتب بمحافظة قنا، و5 مكاتب بكفر الشيخ. وكذا تم استخدام مقرات 4 مكاتب في الأقصر، و4 مكاتب في أسوان، و3 مكاتب في كلٍ من البحر الأحمر والدقهلية والفيوم وسوهاج والقليوبية على حدة.
 
وشهدت محافظتا أسيوط والبحيرة استخدام مقرات مكتبين في كل منهما، فضلًا عن استخدام مقر مكتب واحد في محافظة الوادي الجديد،  ومكتب في الإسماعيلية، ومكتب في محافظة دمياط.
 
ولفت وزير الاتصالات، من خلال التقرير، إلى أن عدد المعاملات على الخدمة قد بلغ، منذ بِدء التشغيل، نحو مليون و599 ألفًا و423 معاملة.
 
 

مقرات مكاتب البريد

خدمات الشهر العقاري

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يلتقى نائب رئيس الوزراء الإيطالى وممثلى 30 شركة إيطالية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 07:20 م

رئيس الوزراء يشهد افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسى.. مدبولى: تقديم موعد افتتاح المعارض بالمحافظات جاء بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. ووزير التموين: السلع بنفس جودة المطروحة بالأسواق ولكن بأسعار مخفضة.. صور

الثلاثاء، 14 مارس 2023 07:00 م

رئيس الوزراء يحضر مراسم تسليم جوائز مسابقة التميز الحكومى بدار الأوبرا

الثلاثاء، 14 مارس 2023 06:21 م

رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين: السلع متوافرة ولا تقلقوا.. صور

الثلاثاء، 14 مارس 2023 05:55 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة