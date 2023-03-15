وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن السوداني التقى نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، بحضور محافظ السليمانية ووزير التخطيط في حكومة الإقليم ورئيس إدارة حلبجة، وشهد اللقاء الذي جرى في مقر نائب رئيس حكومة الإقليم، استعراض مجمل الأوضاع العامة في الإقليم ومحافظة السليمانية ومدينة حلبجة.



وتطرق السوداني إلى أهمية العمل المتضامن لحل جميع الإشكالات الداخلية انطلاقا من الأسس التي أرساها الدستور، وضرورة مواجهة التحديات سواء على الصعيد الاقتصادى، أم على صعيد التنمية وتأمين الخدمات للمواطنين بوصفها أولوية وضرورة، وعليها يقوم الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلى.

من جانبه، ثمن طالبانى قرار الحكومة بالتصويت على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، مجددا في الوقت نفسه دعمه لمسار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، وتحقيق البرنامج الحكومي لمصلحة جميع العراقيين.