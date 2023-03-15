"دور الدراما الوطنية فى تعزيز قيم الولاء والانتماء" حلقة نقاشية بـ"القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية"

كتب محمد أبو ضيف

عقد ا لمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الحلقة النقاشية بعنوان: "دور الدراما الوطنية فى تعزيز قيم الولاء والانتماء" ، برعاية الدكتورة هالة رمضان مدير المركز، وبرئاسة المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بحضور مجموعة متنوعة من الخبراء و ممثلين لوزارة الدفاع و الداخلية و الثقافة والمجلس القومي لحقوق الانسان ومجلس الشيوخ.

وقدمت الدكتورة هبة جمال الدين أستاذ الإعلام السياسي بالمركز، والدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز ورئيس قسم بحوث وقياسات الرأي العام، ورقة علمية "بعنوان دور الدراما الوطنية فى تعزيز قيم الولاء والانتماء"، وتناولا من خلالها إدراك المُشاهد لمحتوَى بعض الأعمال التليفزيونية فى رمضان من دراما وطنية ورؤيته وتقييمه لها، وقد تم الحصول على تلك النتائج من خلال استطلاع للرأى تم إجراؤه على الجمهور العام بعينة على مستوى الجمهورية بمواصفات السّن والنوع الاجتماعي والعمل والتعليم والمنطقة الجغرافية.

وأسفرت التعقيبات والمناقشات عن طرح العديد من النقاط أبرزها:

- أكدت نتائج الاستطلاع على أن الفئات العمرية الأكبر سنًا من أفراد العينة كانوا الأكثر متابعة للدراما الوطنية عند المقارنة بالفئات الأقل فى السن (الشباب).

- كما اتضح أن نسبة الإقبال على المشاهدة كانت فى الريف أعلى منها فى الحضر.

- نجحت الأعمال الدرامية الوطنية فى أنسنة شخصيات رجل القوات المسلحة ورجال الأمن بسبب حرصها على توضيح الجانب الإنساني والاجتماعي لحياة رجل الأمن.

- كما أوصت المناقشات بضرورة دراسة التأثير التراكمي للدراما الوطنية وإدراك مدى أهميته.

- التوصية بضرورة إجراء استطلاع رأى آخر فى دراما رمضان القادم يختص بفئة النشء والشباب فقط لأهمية التعرف على أراءهم بصفة خاصة فى سبيل استبيان الطريق الأمثل فى الوصول إلى مداركهم.

- العمل على إنتاج أعمال درامية وطنية فى صورة حلقات محدودة على منصات المشاهدة لتلائم مع ميول فئة الشباب واهتماماتهم.

- تدعيم الأعمال الدرامية الاجتماعية بقيم الانتماء والهوية الوطنية.

- التأكيد على دور التعليم فى تدعيم قيم الانتماء للوطن والهوية.