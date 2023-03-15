اليوم السابع
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دعوى ضد موظفة بمستشفى نشرت صورا لجثث متوفين على مواقع التواصل فى فرنسا

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:00 م
دعوى ضد موظفة بمستشفى نشرت صورا لجثث متوفين على مواقع التواصل فى فرنسا جثة متوفى - أرشيفية
كتب محمد جمال

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قدمت إدارة مستشفى عام فى مدينة ليون بجنوب شرق فرنسا دعوة على موظفة فى هيئة دفن الموتى للاشتباه فى كونها صوّرت جثث متوفين ونشرت اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعى، بحسب "سكاى نيوز".
 
وأوضح بيان لهيئة "أوسبيس سيفيل دو ليون" التي تضم 13 مستشفى عاما أنها "تلقت في عطلة الأسبوع بلاغا عن صور التقطها موظفة في خدمة دفن الموتى فى مستشفى كروا روس"، وأكدت الهيئة أن "تحقيقا إداريا يجرى منذ الاثنين فى هذه التصرفات المستنكرة وغير المقبولة".
 
وأفادت صحيفة "لو بروجريه" المحلية بأن الموظفة المعنية نشرت على الشبكات الاجتماعية صورا لجثث في قسم خدمات دفن الموتى في المستشفى.
 
وما لبث مستخدم إنستجرام يدعى مارفن ل، أن ذكر اسم الموظفة الأول وأعاد نشر بعض صورها ودعا متابعيه إلى إبلاغ هيئة المستشفيات عنها.
 
ولم تتضح بعد الأسباب التي جعلتها تُقدم على فعلتها، وإذ أعربت الهيئة عن "الإدانة الشديدة لهذه الأفعال"، أشارت إلى أن الموظفة المعنية أوقفت على الفور عن العمل وتخضع لإجراءات تأديبية.
 
وأفادت النيابة العامة فى ليون بأنها فتحت على إثر رفع الدعوى "تحقيقا بتهمة التعدى على الخصوصية بالتقاط الصور أو تسجيلها أو نقلها".

فرنسا

مستشفى

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حوادث

باريس



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