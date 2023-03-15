دراسة: جبل "إيفرست" يحتفظ بكل الجراثيم المنبعثة من عطاس وسعال المتسلقين

كتب- وكالات

توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة مفادها، أن جبل "إيفرست" يحتفظ بكل الجراثيم المنبعثة من عطاس وسعال المتسلقين.

وقام باحثون من جامعة "كولورادو بولدر"، بتحليل عينات من تربة جبل إيفرست، حيث وجدوا حمض نووى ميكروبى مرتبط بالبشر.

وتشمل الميكروبات التى تم العثور عليها المكورات العنقودية، التى ترتبط بالتسمم الغذائى والالتهاب الرئوى، والمكورات العقدية التى تسبب التهاب الحلق.

وقال العلماء إن هذا الاكتشاف يدعم فكرة أن الحياة الفضائية يمكن أن توجد على كواكب متجمدة أخرى.

وبحسب صحيفة "الديلى ميل"، قال ستيف شميدت، كبير مؤلفى البحث: "قد نجد الحياة على الكواكب الأخرى والأقمار الباردة، سيتعين علينا توخى الحذر للتأكد من أننا لا نلوثهم بأنفسنا".

ودرس الباحثون سابقا، التربة فى أبرد المناطق على وجه الأرض، لكنهم نادرا ما اكتشفوا كميات كبيرة من الميكروبات المرتبطة بالبشر، ولم يتمكنوا من تحديد هذه الميكروبات بشكل قطعى فى العينات التى تم جمعها فوق ارتفاع 7.9 كم.

ولكن بالنسبة للدراسة الجديدة، قام الفريق الذى يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له بتحليل التربة باستخدام أحدث تقنيات التسلسل الجيني.

وتم جمع عيناتهم من ساوث كول فى إيفرست خلال رحلة "ناشيونال جيوجرافيك" و"رولكس بربتشوال بلانيت إيفرست" لعام 2019، التى كانت الأكثر شمولًا إلى جبل إيفرست فى التاريخ.

وسافر المستكشفون مع البعثة بعيدا لجمع عينات التربة، قبل تحليلها فى المختبر.

وتمكن العلماء من تحديد أى الميكروبات فاعلة تقريبا من خلال عينة الحمض النووى التى كانت بحوزتهم، ومن ثم تحديد تنوعها الجيني.

وهذه الميكروبات شديدة التحمل، لأنها تنشط فى درجات الحرارة المنخفضة، وفى التعرض العالى للأشعة فوق البنفسجية، وعند انخفاض توافر المياه.