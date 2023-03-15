دبلوماسية بريطانية: حرب روسيا ضد أوكرانيا تسببت في صدمة اقتصادية وتقويض الأمن الغذائي

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صرحت سفيرة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية لدى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية جوانا روبر، أن العملية العسكرية الروسية ضد اوكرانيا تسببت في حدوث صدمات اقتصادية وقوض الأمن الغذائي في العديد من المناطق الأكثر ضعفًا في العالم.

وفي كلمة لها أمام الدورة ١٠٢ للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية- بحسب ما اورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- قالت روبر "إن الضغوط التضخمية التي نواجهها جميعًا هي أحد جوانب ذلك وبينما تعد أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اقتراح الميزانية المقبل لفترة السنتين ، ستكون هناك حاجة إلى قرارات صعبة بشأن إعادة ترتيب الأولويات وإعادة الهيكلة".

وشددت على ضرورة استمرار سعي المنظمة لتحقيق الكفاءات واغتنام الفرص الجديدة مثل إطلاق مركز الكيمياء والتكنولوجيا في مايو المقبل.